LPI-NDH: Brückengeländer beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Sondershausen (ots) - Am 08.02.2025 ereignete sich in der Tiefgarage des Kauflandes in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen ein Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen VW Golf-Variant, stellte sein Fahrzeug um 16:30 Uhr ab, um seinen Wochenendeinkauf zu erledigen. Nach der Rückkehr zum Fahrzeug um 17:10 Uhr, stellte er nun eine Beschädigung am Pkw fest. ...

mehr