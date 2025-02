LPI-NDH: Berauscht auf E-Roller unterwegs

Greußen (ots) - Am 08.02.2025 ereignete sich in Greußen ein Brand in der Schwarzburger Straße. Die Rauchschwaden waren deutlich von außen wahrzunehmen. Auf dem Dach einer Lagerhalle entzündeten sich Teile einer Photovoltaikanlage. Dabei wurden ca. 30 m² der Anlage zerstört. In der Lagerhalle befanden sich mehrere Tonnen Saatgut. Diese geraten nicht in Brand, werden aber durch das Löschwasser in Mitleidenschaft ...

