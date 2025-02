POL-PDTR: Sachbeschädigung an zwei Wahlplakaten

Nittel (ots) - Vermutlich in der Zeit von Sonntag, den 02.02. auf Montag, den 03.02.2025 kam es in der Ortslage Nittel zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Anwesens und versuchten eine dort befindliche Terassentür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand jedoch Sachschaden an ...

