Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand einer Photovoltaikanlage

Greußen (ots)

Am 08.02.2025 ereignete sich in Greußen ein Brand in der Schwarzburger Straße. Die Rauchschwaden waren deutlich von außen wahrzunehmen. Auf dem Dach einer Lagerhalle entzündeten sich Teile einer Photovoltaikanlage. Dabei wurden ca. 30 m² der Anlage zerstört. In der Lagerhalle befanden sich mehrere Tonnen Saatgut. Diese geraten nicht in Brand, werden aber durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Durch Bewohner der Nachbarschaft wurde gegen 12:45 Uhr der Brand erstmals wahrgenommen und der Notruf abgesetzt. Durch die frühzeitige Meldung und das schnelles Handeln der Feuerwehrkräfte konnte noch größerer Schaden verhindert werden. Angaben zur Höhe des genauen Sachschadens können noch nicht gemacht werden, wird sich aber voraussichtlich auf mehrere 10000,-EUR beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an und wurden an die Kriminalpolzizei Nordhausen übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell