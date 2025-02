LPI-NDH: Unter Alkohol gefahren

Eichsfeld - Heilbad Heiligenstadt/ Kalteneber (ots) - Die 40-jährige Fahrerin eines Pkw Seat befuhr am Samstag, 08.02.2025 gegen 18:30 Uhr die Landstraße 2022 aus der Ortslage Bernterode kommend in Richtung Kalteneber, als ein Reh die Fahrbahn quert und es vom Pkw Seat erfasst wird. Das Tier verendet an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 ...

