LPI-NDH: Unfall mit Sachschaden

Eichsfeld - Heilbad Heiligenstadt (ots) - Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle eines Pkw Opel Meriva in der Ortslage Heilbad Heiligenstadt am Samstag, 08.02.2025 gegen 17:30 Uhr, wurde bei dem 61-jährigen Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, der in der Folge einen Wert von 0,53 Promille ergab. Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und Punkte.

