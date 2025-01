Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Vergewaltigung - Polizei nimmt Täter fest, Untersuchungshaft angeordnet

Holzminden (ots)

Am Sonntagmorgen (05.01.2025) kam es in Holzminden zu einer Vergewaltigung einer 48 Jahre alten Frau. Die Frau aus Holzminden war in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Freunden in einer Kneipe in Holzminden unterwegs. Dort traf sie auf einen 28 Jahre alten Bekannten, der ihr am frühen Morgen anbot, sie nach Hause zu fahren. Nach jetzigen Erkenntnissen nahm die Frau das Angebot an und stieg in das Fahrzeug des Mannes. Dieser änderte jedoch die Fahrtrichtung und fuhr mit der 48-Jährigen zu einem abgelegenen Ort an der Weser. Dort kam es im Fahrzeug des Beschuldigten mittels körperlicher Gewalt zum Geschlechtsverkehr gegen den Willen der Frau. Der Täter setzte die Fahrt anschließend im Beisein der Holzmindenerin in Richtung Hameln fort. Die Fahrt wurde kurzzeitig im Bereich Emmerthal unterbrochen. Diese Gelegenheit nutze die Frau, das Fahrzeug zu verlassen. Auf die Situation wurde ein Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Dieser hielt an und kam der Frau zur Hilfe. Der 28-jährige Holzmindener lies von der Frau ab, stieg in sein Fahrzeug und fuhr alleine in Richtung Hameln davon. Dort konnte er durch die inzwischen hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei im Bereich der Hafenstraße in Hameln mit seinem Fahrzeug angehalten und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim hat das Amtsgericht Holzminden am Montag einen U-Haftbefehl wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung gegen den 28-jährigen Mann aus Holzminden erlassen. Dieser wurde inzwischen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Aufgrund des Opferschutzes werden genauere Hinweise zum Tathergang, Tatort, Opfer und Tatverdächtigen nicht berichtet. Weitere Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell