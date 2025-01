Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohnhäuser mit hohem Gesamtschaden - Polizei sucht Zeugen

Hameln/Emmerthal (ots)

Am Montag (30.12.2024) kam es zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr in der Valentinistraße in Emmerthal zu einem Einbruch mit einem hohen Gesamtschaden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Dort durchsuchte dieser die Räumlichkeiten und entwendete hierbei neben Bargeld weitere Wertgegenstände. Der Gesamtschaden wir auf einen hohen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Zwischen Donnerstag, dem 26.12.2024 gegen 04:00 Uhr und Donnerstag (02.01.2025) gegen 18:30 Uhr kam es "Unterm Trotzbusch" in Hameln ebenfalls zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam über eine Tür in ein Wohnhaus ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten neben Schmuck weitere Wertgegenstände. Auch in diesem Fall wird der Gesamtschaden auf einen hohen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei Hameln hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und insbesondere zu den unbekannten Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell