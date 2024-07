Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (266/2024) Unfallflucht in Hann. Münden - Oranger VW Polo auf Parkplatz am Schloßplatz beschädigt, Verursacher unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Parkplatz am Schloßplatz

Donnerstag, 20. Juni 2024, zwischen 09.55 und 10.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - An einem auf dem Parkplatz am Schloßplatz in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) geparkten VW Polo ist am Vormittag des 20. Juni (Donnerstag) bei einer Unfallflucht ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.000 Euro entstanden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den orangefarbenen PKW in der Zeit zwischen 09.55 und 10.30 Uhr vermutlich beim Einfahren in eine Parklücke und beschädigte hierbei die Fahrerseite des Kleinwagens.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell