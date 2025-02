Polizei Hagen

POL-HA: Mann beobachtet Autoaufbrecher auf frischer Tat - Zeugen gesucht

Hagen-Dahl (ots)

In der Nacht zu Dienstag versuchten zwei Männer den abgestellten PKW eines 33-jährigen Mannes zu entwenden. Der Hagener, der seinen Land Rover in der Hoffnungstaler Straße abgestellt hat, wurde gegen 02:00 Uhr durch ein verdächtiges Geräusch geweckt. Durch sein Fenster konnte er zwei dunkel bekleidete Männer an seinem PKW erkennen. Als die unbekannten Männer den 33-Jährigen sahen, ergriffen sie die Flucht und rannten in Richtung des dortigen Bahnüberganges. Trotz einer intensiven Fahndung seitens der Polizei Hagen, konnten die Männer nicht ergriffen werden. Das zuständige Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem versuchten Diebstahl gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066 in Verbindung zu setzen. (jun)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell