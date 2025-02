Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind vor der Grundschule Kipper

Hagen-Haspe (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall vor der Grundschule Kipper in der Gabelsbergerstraße, bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte das Kind unvermittelt zwischen geparkten Fahrzeugen die Fahrbahn und kollidierte mit einem langsam fahrenden Opel Corsa einer 92-Jährigen. Die Fahrerin konnte den Unfall trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Das Kind musste vor Ort nicht rettungsdienstlich behandelt werden und wurde anschließend in die Obhut einer erziehungsberechtigten Person übergeben. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen bezüglich des Unfallherganges. Die Polizei Hagen weist an dieser Stelle darauf hin, dass Eltern ihre Kinder für die täglichen Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren sollten. Besonders wichtig ist, das Überqueren von Fahrbahnen an unübersichtlichen Stellen ohne Ampeln oder Fußgängerüberwege zu üben. (jun)

