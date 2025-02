POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mitte (ots) - Am heutigen Montagmorgen, 3. Februar 2025, kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 34-Jähriger schwer verletzt wurde. Gegen 7:30 Uhr hielt sich der Mann in einem Imbiss am Graf-von-Galen-Ring auf, als es zu verbalen Streitigkeiten mit einem ihm unbekannten Mann kam. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den 34-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. ...

