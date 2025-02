Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrskontrolle in Hagen: Polizei misst über 2.000 Fahrzeuge - Mercedes mit 127 km/h auf der Eckeseyer Straße gestoppt

Hagen-Eckesey (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei führten am Sonntagmorgen (02.02.2025) in Hagen gezielte Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei wurden insgesamt 2.070 Fahrzeuge überprüft, wobei 132 Fahrer zu schnell unterwegs waren. Besonders auffällig war die Eckeseyer Straße, wo mehrere erhebliche Tempoverstöße festgestellt wurden. Ein Mercedes-Benz-Fahrer wurde mit 127 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Ihn erwarten 800 Euro Bußgeld, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Ebenfalls zu schnell unterwegs war ein weiterer Mercedes-Benz, der mit 96 km/h festgestellt wurde. Ein Mazda-Fahrer wurde mit 81 km/h gemessen, ein Volkswagen-Fahrer mit 77 km/h. Die Polizei Hagen warnt erneut vor den Gefahren überhöhter Geschwindigkeit und kündigt weitere Kontrollen an. "Wer so rücksichtslos fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Wir werden weiterhin konsequent gegen Raserei vorgehen", betonte ein Sprecher der Hagener Polizei.(sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell