Polizei Hagen

POL-HA: 24-Jähriger versucht sich Zutritt zu Rettungswagen zu verschaffen - Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen-Mitte (ots)

Ein 24-jähriger Mann leistete am Sonntagmorgen (02.02.2025) in der Innenstadt Widerstand gegen Polizeibeamte, als diese den Mann daran hinderten, sich Zutritt zu einem Rettungswagen zu verschaffen. Gegen 06.30 Uhr wurden die Polizisten zum Graf-von-Galen-Ring gerufen, weil es dort Hinweise auf eine Person gab, die sich in hilfloser Lage befand. Als die Beamten an der Einsatzstelle eintrafen, wurde die Person bereits vom Rettungsdienst im Rettungswagen behandelt. Die Polizeibeamten wurden währenddessen auf den 24-Jährigen aufmerksam, der sich aus unbekannten Gründen gewaltsam Zutritt zu dem Rettungswagen verschaffen wollte. Er war augenscheinlich alkoholisiert und verhielt sich aggressiv. Die Beamten überwältigen den 24-Jährigen und legten ihm Handschellen an. Dabei leistete er Widerstand und versuchte die Polizisten zu treten. Im Streifenwagen bespuckte der in Hagen wohnhafte Mann dann noch einen der Beamten. Der 24-Jährige wurde zum Polizeigewahrsam gebracht. Die Kripo ermittelt nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (sen)

