Polizei Hagen

POL-HA: Ennepetaler stört polizeiliche Maßnahme und landet im Polizeigewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht zu Samstag (01.02.2025) nahmen Polizeibeamte in der Düppenbeckterstraße einen stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam, nachdem er eine polizeiliche Maßnahme störte. Der Ennepetaler zeigte sich fortlaufend aggressiv und unterschritt immer wieder die gebotene Distanz zu den Einsatzkräften, die eine weitere Person kontrollieren wollten. Einem Platzverweis durch die Beamten kam er nicht nach. Die Beamten legten dem alkoholisierten Mann Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Ein Alkoholtest zeigte ei-nen Wert von 1,7 Promille an. (jun)

