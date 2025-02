Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Hagen (ots)

Auf der Iserlohner Straße in Hohenlimburg kam es am frühen Abend des Samstages zu einer Berührung zwischen einem schwarzen VW und einer 50jährigen Fußgängerin. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde durch die Beteiligten und Zeugen angegeben, dass der 48jährige Fahrzeugführer des VW an der Lichtzeichenanlage auf der Lindenbergstraße zunächst gestanden habe. Beim Anfahren über die Iserlohner Straße in Richtung Heidestraße kam es dann zu einer leichten Berührung des Fahrzeuges mit der kreuzenden Fußgängerin, woraufhin diese gestürzt sei. Hierbei zog sie sich vermutlich nur leichte Verletzungen zu, wurde aber vorsorglich mittels eines Rettungswagens in ein nah gelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand nach erstem Anschein kein Schaden. Da anzunehmen ist, dass eine Missachtung der Lichtzeichenanlage unfallursächlich gewesen sein kann, hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. (rr)

