POL-COE: Lüdinghausen, Von-Ketteler-Straße, Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 10.02.2024, in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 17:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Terrassentür einer Doppelhaushälfte in Dülmen, in der Straße Auf der Flage, aufzuhebeln. Vermutlich wurden der/die Täter bei der Tatausführung gestört. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594 7930 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

