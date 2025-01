Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Hundert Cannabispflanzen entdeckt - Mann vorläufig festgenommen

Hagen-Eckesey (ots)

Am Freitagmorgen (31.01.) stießen Zivilfahnder der Hagener Polizei im Rahmen von Ermittlungen in der Eckeseyer Straße auf eine illegale Cannabisplantage. Die Beamten durchsuchten aufgrund eines richterlichen Beschlusses die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in der sich mehrere Hundert Pflanzen befanden. Aufgrund der großen Menge erhielt die Polizei für den Abtransport Amtshilfe durch die Hagener Feuerwehr. Die Beamten trafen in der Wohnung auf einen 39-jährigen Mann. Dieser wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (har)

