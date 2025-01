Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Tankstelle - Hubschrauber und Diensthund bei Fahndung nach flüchtigem Täter eingesetzt

Hagen-Eckesey (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht auf Freitag (31.01.2025) mehrere Staubsaugerautomaten auf und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in Eckesey. Wegen einer ausgelösten Alarmanlage wurden Polizeibeamte gegen 02.00 Uhr zu der Tankstelle in der Becheltestraße gerufen. Schnell stellte sich heraus, das diverse Münzautomaten der ebenfalls auf dem Gelände befindlichen SB-Waschanlage aufgebrochen wurden. Außerdem war eine Tür der Tankstelle aufgehebelt und es wurden mehrere Büroräume in dem Objekt durchwühlt. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich stellten die Polizisten weitere aufgebrochene Staubsaugerautomaten an einer nahegelegenen Tankstelle in der Eckeseyer Straße fest. Bei der intensiven Suche nach dem flüchtigen Täter wurden unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund eingesetzt. Die Maßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen an den Tatorten aufgenommen und diverse Spuren gesichert. (sen)

