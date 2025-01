Polizei Hagen

POL-HA: 1. Fortschreibung - Ermittlungserfolg der Hagener Kriminalpolizei - Einbruch in Schwelmer Lagerhalle - Untersuchungshaftbefehl gegen weiteren Tatverdächtigen vollstreckt

Hagen/Schwelm (ots)

Bereits in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2024 brachen mehrere Täter in eine Lagerhalle in Schwelm ein und stahlen Elektromotorräder sowie 3D-Laser-Drucker im Gesamtwert von über 1 Million Euro. (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5955442) Nachdem die Kriminalbeamten des für Organisierte Kriminalität zuständigen KK22 des Polizeipräsidiums Hagen am 22.01.2025 einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 44-jährigen Tatverdächtigen vollstreckten, nahmen sie am gestrigen 30.01.2025 einen weiteren Tatverdächtigen fest. Die intensiven Ermittlungen führten die Beamten zu einem 49-jährigen Mann, gegen den auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt wurde. Diesen vollstreckten die Ermittler am Donnerstagmorgen an der Wohnanschrift des Tatverdächtigen in Recklinghausen. Darüber hinaus stellten sie bei dem Mann wegen eines ebenfalls erwirkten Vermögensarrestes mehrere hochwertige Uhren sowie ein hochwertiges Fahrzeug sicher. Den 49-Jährigen brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

