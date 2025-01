Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss per Haftbefehl gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Hagen fiel am gestrigen Nachmittag (30.01.) den Beamten des Verkehrsdienstes durch seine unsichere Fahrweise auf. Er fuhr in Schlangenlinien in Richtung Minervastraße und musste auf Höhe des Bodelschwinghplatzes einem Fahrzeug ausweichen, da er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Während seiner Fahrt wechselte der 48-Jährige einhändig zwischen der Straße und dem Gehweg hin und her und hatte Schwierigkeiten, sein Fahrrad unter Kontrolle zu halten. Schließlich konnten die Polizisten ihn an der Wehringhauser Straße stoppen. Auf Nachfrage räumte er ein, dass er am Vortag Drogen zu sich genommen hatte. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und Heroin. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen den Hagener vorlag. Der 48-Jährige begleitete die Beamten zur Wache, um sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen und wurde im Nachgang von der Streifenwagenbesatzung direkt zur Justizvollzugsanstalt verbracht. (har)

