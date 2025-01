Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger wird in Boele von PKW erfasst und leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Ein 21-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagabend (30.01.2025) bei einem Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt. Eine 36-jährige Autofahrerin wollte gegen 18.30 Uhr mit ihrem BMW von der Pappelstraße aus nach links in die Hagener Straße abbiegen. Zeitgleich wollte der 21-Jährige zu Fuß die Hagener Straße überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die Autofahrerin den Fußgänger und erfasste ihn. Bei der Kollision schlug der Mann auf die Windschutzscheibe des BMW und verletzte sich dabei leicht. Er musste vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen. (sen)

