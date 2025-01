Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert mit über 3 Promille und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (29.01.) gegen 16 Uhr löste ein stark alkoholisierter 44-Jähriger einen Einsatz aus, indem er in der Haldener Straße mit seinen Fäusten vor eine Hauseingangstür schlug. Bei Eintreffen der Beamten schrie der Randalierer aggressiv herum und gestikulierte mit der geballten Faust in Richtung des eingesetzten Streifenteams. Dabei unterschritt er immer wieder die Distanz zu den Einsatzkräften. Einem Platzverweis durch die Beamten kam er nicht nach. Die Polizisten legten dem alkoholisierten Mann Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 3,12 Promille an. (har)

