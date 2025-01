Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Vorhalle - die Polizei verweist Mann für zehn Tage der Wohnung

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.01.) verständigte eine Frau die Polizei, die nach einem Streit mit ihrem Ehemann, gemeinsam mit ihrem Sohn die Wohnung verließ und sich auf einem nahegelegenen Spielplatz in Sicherheit brachte. Nach Angaben der Frau ist es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu körperlicher Gewalt gekommen. Bereits in der letzten Woche hatte ihr Mann sie durch Tritte verletzt. Der gestrige Streit eskalierte, als der Ehemann sich vor die Wohnungstür stellte und seine Frau daran hindern wollte, die Wohnung zu verlassen. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Nötigung und Körperverletzung im Rahmen einer häuslichen Gewalt ein. Zudem verwies die Polizei den Mann der Wohnung und sprach ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. Die Ermittlungen dauern an. (har)

