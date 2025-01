Polizei Hagen

POL-HA: 31-jähriger Autofahrer fährt mit 84 km/h an Schule und Kindergarten vorbei - Verkehrsdienst der Hagener Polizei hält Audi-Fahrer an

Hagen-Ischeland (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Ischeland hielten Polizeibeamte am Mittwochnachmittag (29.01.2025) einen 31-jährigen Autofahrer an, der vor einem Kindergarten und einer Schule über 50 km/h zu schnell fuhr. Gegen 17.30 Uhr wurden die Beamten in der Stadionstraße auf den Mann aufmerksam, als er von der Straße Am Sportpark aus auf das Ischelandstadion zufuhr und dabei beide Richtungsfahrbahnen benutzte. Er beschleunigte seinen Audi so stark, dass das Messgerät eine Geschwindigkeit von 84 km/h bei erlaubten 30 km/h anzeigte. Es ist nur dem Zufall und der Uhrzeit geschuldet, dass durch das Fahrverhalten des 31-Jährigen in dem Bereich unweit einer Schule, eines Kindergartens, eines Schwimmbades sowie mehrerer Sportplätze niemand zu Schaden gekommen ist. Die Beamten des Verkehrsdienstes leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot. An dieser Stelle weist die Polizei Hagen ausdrücklich darauf hin, sich als Verkehrsteilnehmer verantwortungsvoll zu verhalten und die Regeln des Straßenverkehrs zu beachten. Das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Ein verlängerter Bremsweg und der Kontrollverlust über das Fahrzeug können zu schweren Unfällen führen und unter Umständen Menschenleben kosten. (sen)

