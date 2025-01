Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomat

Greiz (ots)

Greiz: Am 24.01.2025 gegen 00:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Reichenbacher Straße in Greiz, einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Die Täter durchtrennten dabei den Stahlpfeiler, an welchem der Automat befestigt war, um den gesamten Automaten mit ihrem PKW abzutransportieren. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte die Tathandlungen der unbekannten Täter und störte sie bei der weiteren Tatausführung. Diese ließen den Automaten zurück und flüchteten mit ihrem Kleinwagen in Richtung Reichenbach. Durch die eintreffende Polizei wurde der Automat sichergestellt, so dass es zu keinem Stehlschaden kam. Es wird wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahl ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Greiz unter der Telefonnummer 036616210 mit der Bezugsnummer 0021394/2025 entgegen. (BF)

