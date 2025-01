Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf der B2 - Abzweig Dorna

Gera (ots)

Gera/B2: Eine 52-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem Skoda am Donnerstag gegen 14:30 Uhr die B2 aus Richtung Zeitz. Am Abzweig Dorna beabsichtigte ein PKW vom Einfädelungsstreifen auf die B2 in Richtung Gera zu fahren. Um dies zu ermöglichen bremste die 52-Jährige ab. Ein hinter ihr fahrender 36-jähriger Audi-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Skoda der 52-Jährigen auf, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Sie wurde anschließend in ein Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen enstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

