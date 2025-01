LPI-G: Diebstahl eines E-Bike-Akkus

Altenburg (ots) - Rositz: Bei der Polizei wurde am 23.01.2025 der Diebstahl von Wärmepumpen-Heiztechnik sowie hochwertigen Elektrowerkzeug angezeigt. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 21.01.2025, 11:00 Uhr bis 23.01.2025, 07:45 Uhr auf unbekannte Weise Zugang in zwei Lagerhallen einer Firma in der Ortslage Krebitschen und stahlen die hochwertige Technik. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der ...

mehr