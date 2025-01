LPI-G: Betrunken am Steuer

Gera (ots) - Gera: Von Mittwoch zu Donnerstag (22.01. - 23.01.2025) versuchten unbekannte Täter in eine Firma in der Schleizer Straße einzubrechen. Mittels eines unbekannten Werkzeuges versuchten diese die Zugangstür zur Firma aufzuhebeln, was jedoch misslang. Auch wenn kein Beuteschaden entstanden ist, entstand ein Sachschaden in Höhen von ca. 200,- Euro. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

