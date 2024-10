Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

20-Jähriger verunfallt und kommt im Vorgarten zum Stehen

Geldern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27. Oktober 2024) gegen 04:55 Uhr endete eine rasante Fahrt durch die Gelderner-Innenstadt im Vorgarten eines Hauses am Harttor. Der 20-jährige Fahrer aus Moers verließ den Parkplatz einer Discothek, als eine Polizeistreife auf den Mercedes CLK aufmerksam wurde. Der Mercedes hatte ein defektes Rücklicht. Als die Polizeibeamten Anhaltesignale gaben, beschleunigte der Fahrer und es folgte eine rasante Fahrt durch die Innenstadt von Geldern. Beim Verlassen des Kreisverkehrs Harttor / Mühlenweg verlor der Mann aus Moers die Kontrolle über seinen Mercedes und fuhr geradeaus über einen Geh- und Radweg. Im Vorgarten eines dortigen Hauses kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer flüchtete aus dem verunfallten Wagen, konnte aber im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer nähe von der Polizei gefasst werden. Es stellte sich heraus, dass der Moerser unter dem Einfluss von Alkohol gefahren ist. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, ließ von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen und stellte den Mercedes sicher. Die ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergaben Hinweise darauf, dass der 20-Jährige auf seiner Flucht bisher unbekannte Fahrzeuge überholt und gefährdet habe. Sollten Sie von dem Mercedes überholt oder gefährdet worden sein, melden sie sich bitte unter Telefon 02831 1250 bei der Polizei in Geldern. (as)

