Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallflucht

22-jähriger E-Scooter von PKW erfasst und schwer verletzt

PKW-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Emmerich am Rhein (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (30. Oktober 2024) wurde ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Emmerich auf der `s-Herrenberger Straße (B 220) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der 22-Jährige war auf dem Gehweg der Klever Straße (B220) in Richtung `s-Heerenberger Straße (B 220, Fahrtrichtung Niederlande) unterwegs. In Höhe der Kreuzung überquerte der Emmericher die Klever Straße, als er von einem Auto erfasst wurde, dass von der `s-Heerenberger Straße nach rechts auf die B 220 abbog. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Auto soll eine polnische Zulassung haben und die ersten Buchstaben sollen PC oder PZ lauten. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen Toyota gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Telefon 02822 7830 Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell