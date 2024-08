Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagabend, 12.08.2024, meldete ein Bielefelder ein aufgebrochenes Firmenfahrzeug an der Herforder Straße, in Höhe der Finkenstraße. Die Täter entwendeten Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen 17:00 Uhr am Freitag, 09.08.2024, und 21:00 Uhr am Montag, 12.08.2024. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine bislang noch unbekannte Anzahl an Werkzeugen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tätern oder dem Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell