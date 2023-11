Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: PKW entwendet+++versuchter LKR-Diebstahl+++mit Roller in Bus gefahren+++Fußgängerin angefahren+++Körperverletzung+++ Fahrer nach Unfallflucht festgenommen+++Wohnungseinbruch+++

1. PKW entwendet,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Freitag, 03.11.2023, zwischen 00.30 und 02.00 Uhr

(akl) Unbekannte haben am Freitag einen in der Schiersteiner Straße geparkten schwarzen Jaguar F-Pace entwendet. Die Tatzeit lässt sich zwischen 00.30 und 02.00 Uhr eingrenzen. Zuletzt waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen F-GL 5940 angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

2. Versuchter Diebstahl eines Leichtkraftrades, Wiesbaden, Scharnhorststraße, zwischen Freitag, 03.11.2023, 19.00 Uhr und Samstag, 04.11.2023, 09.30 Uhr

(akl) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte versucht, ein Leichtkraftrad der Marke Betamotor in der Scharnhorststraße zu entwenden. Dabei wurde das Lenkradschloss überdreht, ein Starten des Motors scheiterte aber offensichtlich, weshalb das Fahrzeug unweit des Entwendungsortes abgestellt wurde. Wer hat etwas Auffälliges beobachtet? Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540.

3. Mit einem E-Scooter gegen einen Linienbus gefahren, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 03.11.2023, 15.35 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag befuhr ein 33 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter die Dotzheimer Straße stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen. An der Haltestelle Kleinfeldchen übersah er einen stehenden Linienbus und fuhr ungebremst in dessen Heck, wobei er sich leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes, er musste sich beim 3. Polizeirevier eine Blutprobe entnehmen lassen. Es entstand ein Sachschaden von 650 Euro.

4. Fußgängerin umgefahren,

Wiesbaden, Söhnleinstraße, Freitag, 03.11.2023, 20.25 Uhr

(akl) Ein 20 Jahre alter Wiesbadener befuhr am Freitagabend gegen 20.25 Uhr in einem schwarzen Hyundai die Neckarstraße aus Richtung Wupperstraße und wollte nach links in die Söhnleinstraße einbiegen. Hierbei übersah er eine 85 Jahre alte Fußgängerin, die die Söhnleinstraße bei Grünlicht in der dortigen Fußgängerfurt querte. Bei der Kollision wurde die Fußgängerin zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und stürzt dann auf die Fahrbahn. Sie wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von 2200 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfallgeschehens werden dringend gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

5. Körperverletzung-Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Drei-Lilien-Platz, Samstag, 04.11.2023, 01:20 Uhr

(am)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wiesbadener Altstadt zu einer Körperverletzung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Eine 31 Jahre alte Wiesbadenerin hielt sich gegen 01:20 Uhr in alkoholisierten Zustand auf dem Drei-Lilien-Platz auf. Als sie an einem Blumenbeet saß, schlug eine bisher unbekannte Person der Geschädigten mindestens einmal in das Gesicht. Dadurch erlitt sie eine blutende Verletzung, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Hinweise zum Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizei bittet deshalb mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich beim 1. Polizeirevier unter der Nummer (0611) 345-2140 zu melden.

6. Fahrer nach Unfallflucht festgenommen, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Samstag, 04.11.2023, 06:30 Uhr

(am) Am frühen Samstagmorgen kam es in Mainz-Kastel zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der erheblicher Schaden entstand. Der flüchtige Fahrer konnte festgenommen werden.

Gegen 06:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Wiesbadener mit einem Pkw Fiat die Wiesbadener Straße in Richtung Biebrich, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Zaun, einem geparkten Pkw Audi sowie einem Baumschutzbügel aus Metall. Dadurch verursachte der Fahrer einen Schaden in Höhe von ca. 8.000,- EUR. Anschließend stieg der Fahrer aus dem Fahrzeug und verließ die Unfallstelle zu fuß. Den Fiat ließ er an der Unfallstelle zurück. Der Unfallverursacher konnte durch die Polizei ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass dieser mit 1,50 Promille erheblich alkoholisiert war. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. Der Regionale Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

7. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Kapellenstraße, Samstag, 04.11.2023, 14.00 - 20.25 Uhr

(akl) Am Samstagnachmittag wurde in eine Wohnung in der Kapellenstraße eingebrochen. Unbekannte stiegen zwischen 14.00 Uhr und 20.25 Uhr auf den Balkon und hebelten dort ein Fenster auf. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Schmuck, diverse Taschen und ein Notebook. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

