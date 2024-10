Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallflucht

Auto kollidiert mit Pedelec-Fahrerin

Unbekannter Fahrer flüchtet

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (30. Oktober 2024) gegen 14:10 Uhr erfasste ein unbekannter Autofahrer eine Pedelec-Fahrerin und flüchtete von der Unfallstelle. Die 77-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr den Nollenburger Weg in Richtung Bremerweg entlang. Sie wollte nach links auf den Bremerweg abbiegen, als sie von einem Auto erfasst wurde, das aus dem Bremerweg auf den Nollenburger Weg fahren wollte. Die Emmericherin stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt zunächst an, stieg aus und sprach die Verletzte kurz an. Anschließend setzte er sich wieder in sein Auto und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der Fahrer soll circa 65-70 Jahre alt sein, eine schlanke Statur, graue Haare und kein Bart-/ Brillenträger sein. Zum Auto kann lediglich gesagt werden, dass es sich um ein schwarzes Auto mit niederländischen Kennzeichen handeln soll. Das Verkehrskommissariat in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Telefon 02822 7830 Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell