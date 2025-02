Polizei Hagen

POL-HA: Kinderwagen in Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Hagen-Altenhagen (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (01.02.2025) setzten Unbekannte einen Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Brand. Um 03.08 Uhr bemerkte ein Bewohner Brandrauch im Treppenhaus. Die zuerst eintreffende Polizeistreife stellte im Erdgeschoss des Treppenhauses einen brennenden Kinderwagen fest. Das Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen der Polizisten mit einem Feuerlöscher eingedämmt und durch die alarmierte Feuerwehr kurze Zeit später vollständig gelöscht werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Alle Bewohner konnten nach Brandlöschung in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalwache führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Eine vorsätzliche Brandlegung ist nicht auszuschließen. Zeugen welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066 in Verbindung zu setzen. (ko)

