Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntagabend kam es im Kreuzungsbereich des Märkischen Rings und der Heinitzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 36-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 83-jähriger Citroëns-Fahrer den Märkischen Ring in Fahrtrichtung Emilienplatz. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte der 83-Jährige auf die Heinitzstraße in Fahrtrichtung Landgericht einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich mit dem Pkw eines 49-jährigen Fahrzeugführers, der aus der Badstraße kommend in Richtung Landgericht auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß geriet der Citroën von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Poller und kam schließlich an einem Treppengeländer eines Mehrfamilienhauses auf Höhe des Emilienplatzes zum Stillstand. Die 36-jährige Beifahrerin des 49-jährigen Fahrzeugführers erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (jun)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell