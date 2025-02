Polizei Hagen

POL-HA: Kinder beschädigen PKW in Boele

Hagen (ots)

Ein 43jährige Zeuge meldete der Polizei am Abend des Samstages, dass er vier Kinder auf der Schieferstraße dabei beobachtet habe, wie diese eine Stuhl auf einen am Straßenrand abgestellten Ford geworfen hätten. Einen der Jungs hätte er danach einholen und festhalten können. Beim Eintreffen der Polizei am Ort konnte an dem Ford tatsächlich Beschädigungen in Form von Lackkratzern festgestellt werden, ferner wurde der Stuhl am Tatort aufgefunden. Der durch den Zeugen der Sachbeschädigung festgehaltene 12jährige Junge gab an, dass man den Stuhl gefunden hätte. Einer seiner Kumpel habe den Stuhl dann gegen das Auto geworfen. Der Junge wurde später der Mutter übergeben, der Nutzer des Fahrzeuges verständigt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. (rr)

