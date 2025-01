Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Streifenwagen - Drei Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in der Altstadt sind drei Menschen leicht verletzt worden. Am Montagvormittag, 6. Januar 2025, fuhr ein Streifenwagen gegen 11 Uhr aufgrund eines Einsatzes mit Blaulicht und Martinshorn von der Wache an der Wildenbruchstraße in Fahrtrichtung Ringstraße los. Gleichzeitig fuhr eine 58-jährige Marlerin mit ihrem Kleinwagen aus Richtung Florastraße kommend über die Ringstraße. Im Kreuzungsbereich Wildenbruchstraße/Ringstraße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Marlerin sowie ein 28-jähriger Beamter und eine 31-jährige Beamtin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 58-Jährige sowie der Polizeibeamte wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuer gebracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt.

Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie das Verfahren selbst bei der Polizei Krefeld geführt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de

https://krefeld.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell