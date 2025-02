Polizei Hagen

POL-HA: 36-Jähriger mit 1,4 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstagabend, 1. Februar 2025, trafen Polizeibeamtinnen und -beamte einen 36-Jährigen an, der unter Alkoholeinfluss und ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war. Gegen 21:50 Uhr wurde der Polizei zunächst eine Bedrohung an der Rembergstraße gemeldet. Anschließend war der Fahrer mit einem VW Passat in die Marienstraße gefahren. Als die Beamtinnen und Beamten den 36-jährigen Mann schließlich vor Ort antrafen, führte er ein Messer mit sich, das die Einsatzkräfte sicherstellten. Zudem machte der 36-Jährige einen augenscheinlich alkoholisierten Eindruck, woraufhin die Einsatzkräfte einen freiwilligen Atemalkoholtest bei ihm durchführten, der mit 1,4 Promille positiv verlief. Zur weiteren Beweisführung brachten die Beamten den Mann in ein Krankenhaus, wo ihm eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Wie sich zudem herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Einsatzkräfte leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell