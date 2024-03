Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Daun (ots)

Erst am gestrigen Tag erhielt die Polizei Daun Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 01.03.2024 im Stadtgebiet von Daun, in der dortigen Leopoldstraße, ereignete. Hierbei stellte die Fahrerin des später beschädigten PKW'S, ihr Fahrzeug gegen 11:30 Uhr in einer Parklücke seitlich am Straßenrand, vor einem dortigen Geschäft, ab. Als sie gegen 15:00 Uhr wieder zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie im vorderen, linksseitigen, Bereich eine größere Beschädigung fest. Demnach dürfte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen den PKW der Geschädigten gestoßen sein. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern.

Daher werden Zeugen in dieser Sache gebeten, sich bei der Polizei Daun, Tel 06592/96260, zu melden.

