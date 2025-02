Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei vor Restaurant auf dem Elbersgelände - 33-jähriger Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht zu Sonntag (02.02.2025) kam es vor dem Lokal auf dem Elbersgelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die einen größeren Polizeieinsatz nach sich zog. Zwei Männer gerieten mit mehreren Gästen in Streit und attackierten diese körperlich. Ein 49-jähriger Mann erlitt dabei sichtbare Verletzungen im Gesicht. Gegen 1:45 Uhr trafen zwei Männer, die nicht zur feiernden Gruppe gehörten, bei der Feier einer geschlossenen Gesellschaft ein. Nach Zeugenaussagen verhielten sie sich von Beginn an aggressiv. Als der 49-Jährige die Unruhestifter zur Rede stellte, eskalierte der Streit im Eingangsbereich des Lokals. Die beiden Fremden schlugen auf ihn ein, woraufhin er sich zur Wehr setzte. Zwei weitere Gäste versuchten, die Situation zu beruhigen, wurden jedoch ebenfalls attackiert. Ein 42-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen an der Hand, ein weiterer 37-Jähriger wurde durch mehrere Schläge gegen den Kopf verletzt. Als die alarmierten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, hatte sich bereits eine größere Menschenmenge vor dem Lokal versammelt. Während der ersten Ansprache kam es erneut zu Übergriffen: Einer der Männer griff die Beamten körperlich an, während der andere diese beleidigte. Die beiden 33- und 27-jährigen Männer mussten schließlich mit Handschellen fixiert werden. Der 33-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen, während der 27-Jährige nach einer Personalienfeststellung mit einem Platzverweis entlassen wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei den beiden Männern Werte von 1,12 Promille und 1,62 Promille. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen. (jun)

