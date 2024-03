Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 29.03.2024 um 13:51 Uhr kam es in Stadthagen an der Einmündung der Gubener Straße auf die Enzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Nienstädter befuhr mit seinem Pkw Hyundai die Enzer Straße in Richtung Innenstadt. Vor ihm fuhr ein 37-jähriger Auetaler mit seinem Pkw Hyundai in die gleiche Richtung. Der Auetaler wollte dann mit seinem Pkw nach links in die Gubener Straße einbiegen. Hierfür setzte er auch ordnungsgemäß den Fahrtrichtungsanzeiger und bremste ab. Dies übersah der Nienstädter und fuhr auf den Pkw des Auetalers auf. Hierdurch wurden die42 jährige Beifahrerin leicht verletzte. Der Pkw des Nienstädter wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, der Pkw des Auetaler war weiter fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

