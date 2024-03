Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Automat aufgebrochen

Eitzendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Eingang zum Campingplatz in Eitzendorf. Unbekannte Täter brachen den Zigaretten-Automaten mit einem Hebelwerkzeug auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld sowie sämtliche Zigaretten. Anwohner oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hoya unter Tel. 04251-67280 in Verbindung zu setzen.

