Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Wem gehören diese Apple-Geräte?

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Eigentümer oder die Eigentümerin dieser Apple-Geräte.

Es handelt sich um ein schwarzes IPhone, ein grau/grünes IPhone und ein IPad in rosa/rosegold - alle in einem neuwertigen Zustand.

Die Geräte wurden am späten Mittwochabend (27.03.2024) in der Nähe des Fahrradports am Nienburger Bahnhof in der Dr.-Frank-Straße aufgefunden.

Nach erfolgtem Eigentumsnachweis können die Geräte bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg abgeholt werden.

