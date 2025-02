Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Kripo sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung in Hohenlimburg - Wer hat verdächtiges Fahrzeug gesehen?

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter forderten in der Nacht auf Freitag (31.01.2025) in Hohenlimburg einen 17-jährigen Hagener unter Androhung von Gewalt dazu auf, zu ihnen in das Auto zu steigen und Bargeld auszuhändigen. Nach Angaben des Jugendlichen war dieser gegen 02.00 Uhr zu Fuß in der Elseyer Straße unterwegs. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle fuhr ein silberner VW Golf R auf ihn zu, in dem die beiden unbekannten Täter saßen. Sie forderten den 17-Jährigen unter Androhung von Gewalt dazu auf, sich zu ihnen in das Fahrzeug zu setzen. Nachdem er der Aufforderung nachkam, sollte er den Unbekannten zudem sein Handy und seine Geldbörse übergeben. Anschließend fuhren die Täter mit dem Jugendlichen zu einem Geldautomaten in der Elseyer Straße. Dort forderten sie ihn dazu auf, einen vierstelligen Geldbetrag abzuheben und diesen an sie zu übergeben. Danach geben die Unbekannten dem 17-Jährigen das Portemonnaie und das Smartphone zurück und flüchteten mit dem VW Golf in Richtung der Autobahnauffahrten. Der Jugendliche blieb unverletzt. Er gab an, dass die hintere rechte Scheibe des silbernen Autos offenbar beschädigt war und mit einem Panzerklebeband fixiert wurde. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der räuberischen Erpressung übernommen. Zeugen, die Hinweise zu einem silbernen VW Golf R mit abgeklebter Seitenscheibe geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

