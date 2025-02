Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb zieht Pfefferspray

Hagen-Boele (ots)

Am Montagmittag (3. Februar 2025) stellte die Polizei einen Ladendieb an einem Lebensmittelgeschäft an der Dortmunder Straße. Der 39-Jährige hatte gegen 14 Uhr mehrere Produkte gestohlen und wurde anschließend noch in dem Gebäude von Mitarbeitern aufgehalten. Dabei holte der Dieb ein Pfefferspray hervor und bedrohte die beiden Männer. Zeugen alarmierten die Polizei, die den Mann vor Ort überwältigte. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei dem 39-Jährigen ein Messer, das sie ebenso wie das Pfefferspray sicherstellten. Da der Mann psychisch auffällig wirkte, meldeten die Einsatzkräfte den Vorfall dem Ordnungsamt. Anschließend wurde der 39-Jährige in eine psychiatrische Klinik gebracht. (rst)

