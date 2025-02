Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Niedergebra (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Niedergebra im Landkreis Nordhausen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der vergangenen Nacht, kurz nach 3 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Tankstelle in der Halle-Kasseler-Straße. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter einen Tresor. Die Ermittlungen zur Höhe des Beuteschadens dauern an. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro. Die Einbrecher lösten bei ihrer Tat den Einbruchsalarm aus. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter mit einem Pkw vom Tatort. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Täter oder des Fluchtfahrzeuges.

Wer kann Hinweise geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich im Bereich des Tatortes befanden oder die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0035915

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell