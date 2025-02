Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reh nach Verkehrsunfall erlöst

Großbodungen (ots)

Ein Autofahrer war am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, auf der Landstraße 1014 aus Richtung Epschenrode in Richtung Großbodungen unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße lief. Das Wildtier wurde von dem Pkw erfasst. Durch die hinzugerufenen Polizisten musste das Tier mit der Dienstwaffe von seinem Leiden erlöst werden. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

