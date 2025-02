Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Harztor (ots)

In der vergangenen Nacht riss ein lauter Knall Anwohner von Niedersachswerfen aus dem Schlaf. Unbekannte hatten gegen 3.45 Uhr in der Appenröder Straße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ob die Täter Beute machten, ist gegenwärtig noch unklar. Nach der Tat sollen die Unbekannten mit Fahrrädern geflüchtet sein. Beamte der Kriminalpolizei kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0037104

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell