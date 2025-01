Polizei Gütersloh

POL-GT: Der Girls´ & Boys´ Day der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (JP) - Am 3. April 2025 ist es wieder so weit: Die Kreispolizeibehörde Gütersloh beteiligt sich an dem bundesweiten Aktionstag Girls' Day und Boys' Day, der Schülerinnen und Schülern die Chance bietet, berufliche Vielfalt fernab von Rollenklischees zu erleben. Fünfzehn Jugendliche erfahren an diesem besonderen Tag, wie interessant und spannend die Arbeit bei der Polizei ist. Der Girls´ & Boys´ Day der Polizei Gütersloh findet ab 09:00 Uhr im Bildungszentrum "Erich Klausener" des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW in Schloß Holte-Stukenbrock, Lippstädter Weg 26 statt. Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre, wenn sie mindestens die 8. Klasse einer Schule im Kreis Gütersloh besuchen oder im Kreisgebiet wohnhaft sind. Es genügt eine kurze schriftliche aussagekräftige Bewerbung (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht (w/m/d), Name der Schule, Ort der Schule, Wohnanschrift, telefonische Erreichbarkeit) an oeffentlichkeitsarbeit.guetersloh@polizei.nrw.de. In der Bewerbung sollen die Jugendlichen in wenigen Sätzen erklären, warum sie den Zukunftstag bei der Polizei Gütersloh verbringen möchten. Bewerbungsschluss ist Freitag, der 20.02.2025. Die Polizei Gütersloh bittet darum, vor der Bewerbung, mit der Schule den Versicherungsschutz abzustimmen.

